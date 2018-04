Countryzanger Will Stevens (70) overleden

Will Stevens (Foto: Website Will Stevens)

Countryzanger Will Stevens uit Stadskanaal is overleden. De muzikant was al enige tijd ernstig ziek.

Stevens werd bekend in onze provincie met liedjes in de Groninger streektaal als 'Schreven in 'n boom' en 'Deukies in mien hart'. Ook bracht hij meerdere cd's uit.

Naar Nashville

In 2003 vertrok hij naar het Amerikaanse Nashville, om een duet op te nemen voor een Engelstalige countryplaat. Stevens werd uitgenodigd door een Amerikaanse producer, die hij tijdens een eerdere reis door de Verenigde Staten had ontmoet. In 2005 nam Stevens opnieuw Engelstalig werk op in Nashville.

Afscheid in besloten kring

Stevens die tientallen jaren muziek maakte, overleed in het Paasweekend. Afgelopen vrijdag is er in besloten kring afscheid genomen van de countryzanger uit Stadskanaal.