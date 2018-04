Restaurant Spoorzicht te koop: 'Geen markt voor horeca in Noord-Groningen'

Café-Restaurant Spoorzicht in Warffum staat te koop. Het monumentale pand uit het jaar 1826 wordt verkocht omdat de huidige eigenaar de exploitatie niet rond kan krijgen.

Heleen Blazer en haar man hadden vroeger het succesvolle restaurant Bij Moeders in Usquert en namen vier jaar geleden Spoorzicht over. Dat werd geen succes, vertelt Heleen Blazer.

'Iedere maand moest er geld bij. Dan moet je op een gegeven moment realistisch zijn. Voor het dorp is het jammer dat er een oud instituut waarschijnlijk gaat verdwijnen.'



Slechte markt

Begin dit jaar sloot het restaurant de deuren al en nu staat het hele complex te koop. Voor nog geen drie ton wisselt het pand van eigenaar. Hoe het zo ver kon komen? Volgens Blazer is er simpelweg geen markt voor horeca in Noord-Groningen. 'Er wonen niet ontzettend veel mensen en de mensen die hier wonen eten niet veel buiten de deur. Ik denk daarom dat het voor veel ondernemers moeilijk is.'

Andere bestemming

Volgens Blazer is het pand gelukkig ook geschikt voor tal van andere activiteiten. Ze denkt aan een combinatie van wonen en werken. Ook zou de nieuwe koper er een galerie kunnen openen. 'Ik hoop ontzettend dat er iemand komt die hier iets heel moois gaat doen.'