Wijkraad Hoogkerk baalt van uitblijven maatregelen snelweglawaai

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk is teleurgesteld in het stadsbestuur dat de beloofde maatregelen voor aanpak van het snelweglawaai van de A7 uitblijven.

Volgens de vereniging is er een toezegging gedaan om het deel asfalt tussen het viaduct van de A7 bij Hoogkerk tot en met het Vrijheidsplein in Groningen stil asfalt te laten worden. Ook het deel tussen de Roderwolderdijk en Hoogkerk-Zuid zou volgens de wijkraad stil asfalt worden.

'Veredelde geluidswand'

'Maar de geplande aanleg van stil asfalt is voor onbepaalde tijd uitgesteld', stelt bestuurslid Rutger Noordam van de wijkraad.

'Ook is er een nieuwe busbaan vanaf de A7 tot Hoogkerk aangelegd, maar daar staat op een deel van 800 meter geen geluidswand tussen. De grote bedrijfskantoren gelden als een veredelde geluidswand, maar dat werkt niet. De buurt heeft er echt last van.'

Toezeggingen

Noordam stelt dat de Hoogkerk al vanaf 2001 klaagt over de geluidsoverlast van de A7. Toen de start van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg naderde, zegt Nijdam dat projectbureau Aanpak Ringweg Zuid enkele toezeggingen heeft gedaan. Hij is bang dat deze toezeggingen worden uitgesteld als bezuinigingsmaatregel.

Onacceptabel

'In het najaar van 2017 zou er volgens planning ter hoogte van de Buitenhof stil asfalt worden aangelegd. Alleen is dat dus voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat de huidige weg kennelijk voldoet. Dat is voor ons onacceptabel', zegt Noordam.

'We willen de politiek erop wijzen om met een oplossing te komen. We dachten dat die oplossing na al die jaren in zicht was, maar nu lijkt het erop dat we opnieuw langer moeten wachten. Dat willen we niet langer.'

