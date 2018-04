Van Weert bezorgt FC Groningen punt in 'Derby van het Noorden'

FC Groningen heeft zondagmiddag een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Het werd 1-1 in het Abe Lenstra stadion. Vlap schoot de thuisploeg na een half uur op voorsprong, Van Weert maakte in de 55e minuut gelijk.

De ploeg van coach Ernest Faber schiet niet veel op met deze puntendeling. Het gat met de nummer zestien Roda JC is slechts vier punten. Volgende week zondag komt de ploeg uit Kerkrade op bezoek in het Noordlease stadion.

Dertiende plek

Groningen staat dertiende in de eredvisie met 30 punten uit 30 duels, Willem II en NAC staan op hetzelfde aantal punten maar hebben een minder doelsaldo en zijn daarom respectievelijk veertiende en vijftiende.

Terechte uitslag

De 1-1 was een terechte uitslag over de hele wedstrijd gezien. De gasten knokten zich in de tweede helft goed terug in de wedstrijd. Van Weert kreeg nauwelijks ballen, maar een voorzet op maat van Mahi kopte hij eenvoudig binnen. De verdediging van Heerenveen was hem even helemaal kwijt.

Goed werk van Weert

De spits van FC Groningen bleef hard werken en raakte na de gelijkmaker ook nog de paal na opnieuw een voorzet op maat van Mahi. Van Weert speelde vlak daarna een paar verdedigers van Heerenveen uit en liet een hard schot los. Keeper Hansen wist met een uiterste krachtsinspanning te redden.

Goal Vlap

In de eerste helft had Vlap de thuisploeg op voorsprong gezet. FC Groningen verwerkte de bal niet goed na een lange ingooi en Vlap schoot niet hard, maar wel geplaatst in. Padt was kansloos. In het laatste kwartier van de wedstrijd zochten beide ploegen nog naar de winnende treffer. Door hechte defensies aan beide kanten kwam dit er niet meer van.

Stand

FC Groningen staat dertiende in de eredivisie met 30 punten uit 30 wedstrijden. De cruciale thuiswedstrijd tegen Roda JC begint volgende week zondag om 14:30 uur.

