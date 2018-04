De mooiste meisjes van Groningen zijn binnen met dit weer

Buiten raakt de thermometer de twintig graden makkelijk aan, maar de mooiste meisjes van de provincie zitten binnen. In Hoogkerk, om precies te zijn. Vandaag is namelijk de castingronde van Miss Beauty of Groningen.

100 kanshebbers

Een kleine 100 deelnemers doen mee aan de castingronde van deze missverkiezing. Eén van hen maakt kans om Miss Beauty of Groningen 2018 te worden.

Meer dan schoonheid

'Het is niet alleen maar een beetje mooi zijn', vertelt Marijn Schilder aan Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher. 'Je wordt door de jury ook bevraagd over je kennis van de provincie Groningen, maar je moet bijvoorbeeld ook een beetje economisch onderlegd zijn.' Schilder werd in 2017 derde bij de missverkiezing en is tijdens de casting vrijwilligster.

Voet naar voren, hand in de zij

Ondertussen is één van de kandidaten Derk aan het leren hoe hij in modellenpose moet staan: 'linkervoet naar voren en je hand in je zij.'

Deze zomer wordt de Miss Beauty of Groningen bekendgemaakt.