Pieters wint Healthy Ageing Tour, Soet wint solo op de Vismarkt

Amy Pieters is eindwinnares van de Healthy Ageing tour (Foto: Boels-Dolmans)

Amy Pieters heeft de Healthy Ageing Tour gewonnen. De vijfde en laatste etappe, met start en finish in Groningen, werd gewonnen door Aafke Soet van WNT-Rotor Pro Cycling voor de Duitse Mieke Kröger en de Luxemburgse Christine Majerus.

De twintigjarige Soet demarreerde in de slotronde op de lokale omloop in Stad en bereikte solo de finish op de Vismarkt.

Overmacht Boels-Dolmans

Pieters had de leiderstrui op de tweede dag veroverd en bekroonde de overmacht van haar ploeg Boels-Dolmans met de eindzege. Eerder had ploeggenote Anna van der Breggen de proloog op haar naam geschreven en zegevierde Chantal Blaak in de vierde etappe. Boels-Dolmans won ook de ploegentijdrit met overmacht.



