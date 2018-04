Wat doet een Groninger met dit mooie weer? Bootje varen, de racefiets pakken of misschien naar de jaarmarkt in Beerta. Het team van Expeditie Grunnen geniet van het mooie weer en neemt het ervan met een dikke ijsco.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Healthy Ageing Tour

- Zeilbootjes kijken op het Paterswoldsemeer

- Tonnis heeft de zomer in zijn bol

- Koikarpers in de serre

- De mooiste meisjes van Groningen zijn binnen met dit weer

- De jaarmarkt in Beerta

- En nog veel meer...

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

