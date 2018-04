Be Quick moet in slotseconde punten laten aan Hercules

Be Quick 1887 blijft in de problemen. Zondag ging de thuiswedstrijd tegen USV Hercules in de laatste seconde met 1-2 verloren.

Guytho Mijland velde het vonnis over de Groningers. Hierdoor blijven de Groningers voorlaatste in de derde divisie met 23 punten uit 27 duels.

Goed begin

De thuisploeg begon prima aan de wedstrijd en kreeg via Thomas Careman een goede kans. De spits van de withemden schoot net naast. Doelman Robert Smit wist Mijland vervolgens te stuiten toen hij alleen op de keeper van Be Quick afging.

Voorsprong

Na een half uur spelen kwam de ploeg van coach Kevin Waalderbos verdiend op voorsprong via een strafschop. Na een overtreding van Mart Stokkers was het Careman die de thuisploeg op voorsprong schoot. Nog voor rust kwam Hercules op gelijke hoogte. Mijland draaide weg van zijn tegenstander en schoot de 1-1 tegen de touwen.

Gemiste strafschop

In de tweede helft golfde het spel op en neer. Kevin Ligtermoet raakte namens de bezoekers de lat, Careman liet na uit een strafschop het tweede doelpunt voor Be Quick te maken.

Domper voor Be Quick

Beide ploegen vielen aan om te winnen. Het lukte de thuisploeg niet om doelman Mulder nog een keer te passeren. Diep in blessuretijd gingen de gasten toch nog met de drie punten naar huis toen Mijland scoorde en Be Quick daarmee in rouw dompelde.

Stand

De Groningers staan voorlaatste met 23 punten uit 27 wedstrijden. Hekkensluiter is De Meern, eveneens met 23 punten. Be Quick moet van de laatste twee plekken zien weg te komen want deze ploegen degraderen rechtstreeks. Het gat met de nummer zestien Jong de Graafschap is twee punten, Quick '20 staat drie punten los.

