Bert Hadders en Joost Dijkema debuteren als duo in Adorp

Zondagmiddag presenteerden ze zich voor het eerst aan het publiek: het duo Bert Hadders en Joost Dijkema. Twee maanden na het officiële afscheidsconcert van Bert Hadders en de Nozems.

Het nieuwe avontuur van de Groninger singer-songwriter en gitaarvirtuoos Joost Dijkema begon in café ´t Witte Hoes in Adorp.

'Iedere twee weken een nieuw lied'

Ondanks het mooie weer is ´t Witte Hoes zondagmiddag goed gevuld voor het eerste optreden van Hadders en Dijkema. De liedjes die het duo brengt zijn afkomstig uit het inmiddels verdwenen Radio Noord-programma De Centrale.

'Ik maakte toen iedere twee weken een nieuw lied', vertelt Bert voor het optreden. 'Ik heb ze eigenlijk allemaal alleen met m'n gitaar gemaakt en daardoor blijken ze nu heel goed te passen in deze setting met Joost.'

Voorhoede Groninger popmuziek

Hadders vestigde zich de afgelopen jaren met de Nozems in de voorhoede van de Groninger popmuziek. Samen met gitarist Wyno Bruinsma, bassist Johan Viswat en drummer Marcel Wolthof maakte Hadders succesvolle cd's als Over de Badde (2010) en De Boskloppertapes (2014). Na bijna tien jaar kondigden de muzikanten eind vorig jaar hun scheiding aan. Twee maanden geleden gaven Hadders en de Nozems in het oefenruimtecomplex Het Viadukt in de stad hun afscheidconcert.

Stadsmuzikant van Groningen

Voordat Dijkema eind 2016 doorbrak met zijn debuutplaat Sacred Revelations speelde hij in verschillende bands. Ook nu speelt hij onder meer nog in The Reverse Cowgirls. Joost Dijkema is momenteel de officiële stadsmuzikant van Groningen.

Kokeleko

Hadders en Dijkema komen begin volgend jaar met een theatertour die als werktitel Kokeleko heeft.

