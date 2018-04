Faber: 'Deze spanning gebruiken als een soort doping'

FC Groningen speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen SC Heerenveen. Michel Vlap zette de thuisploeg in het Abe Lenstra op voorsprong na een half uur spelen, Tom van Weert maakte tien minuten na rust gelijk.

Positief

Ernest Faber ziet de kansen van zijn FC Groningen nog steeds positief in. De steeds toenemende druk na het gelijkspel Heerenveen kan zelfs positief werken, stelt Faber.

Roda heel belangrijk

'Je komt voor drie punten, als dat dan niet lukt moet je blij zijn met een punt. In de tweede helft kwamen we een stuk beter voor de dag in vergelijking met de eerste 45 minuten. De wedstrijd tegen Roda wordt echt belangrijk. Er is maar één opdracht: dat is gewoon winst,' aldus Faber.

Speciaal gevoel

Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar FC Groningen-speler Tom van de Looi kijkt toch met een speciaal gevoel terug op zijn eerste derby. Een snelle rekensom na de wedstrijd tegen Heerenveen leert hem dat een punt in elke volgende wedstrijd genoeg is om de competitie goed te eindigen.

Colonne

'Ik zag voor de wedstrijd in de kleedkamer al de colonne van onze supporters richting het stadion, dat geeft je wel heel veel energie,' vertelt Van de Looi. 'De wedstrijd op zich was niet heel hoogstaand. Uiteindelijk een puntje, daar moeten we het meedoen.'

Gevarenzone

Het gelijkspel tegen Heerenveen zorgt ervoor dat FC Groningen in de gevarenzone terecht gekomen is. Dat besef daalt na de wedstrijd ook in bij aanvaller Tom van Weert. 'Onbewust speelden de resultaten van gisteren mee. We speelden onherkenbaar in de eerste helft. Nu moet het tegen Roda gebeuren met het thuispubliek achter ons.'

