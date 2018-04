Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Heerenveen

FC Groningen herstelde zich na een matige eerste helft in de tweede 45 minuten tegen Heerenveen. Tom van Weert zorgde in de 55e minuut voor de gelijkmaker en poetste daarmee de 1-0 van Michel Vlap voor rust weg.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Heerenveen was 5,20 oftewel 'Mwoah. Het was het nét niet.'

Er werden in totaal 895 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Roda-thuis

Volgende week zondag vragen wij jullie, de supporters, wederom om jullie mening. FC Groningen neemt het dan in het eigen stadion op tegen Roda JC Kerkrade. Het duel begint om 14:30 uur.

Lees ook:

- Faber: 'Deze spanning gebruiken als een soort doping'

- Van Weert bezorgt FC Groningen punt in 'Derby van het Noorden'

- Van minuut tot minuut: FC Groningen pakt punt tegen Heerenveen