Marathondebuut Slijkhuis krijgt een vervolg

Met enige moeite staat Groninger Edwin Slijkhuis op uit z'n stoel. De benen doen zeer. Het is zondagavond acht uur. Ruim zeven uur nadat hij voor het eerst een marathon heeft gelopen.

De kramp van de laatste kilometers in Rotterdam speelt hem eenmaal thuis in Groningen nog steeds parten. 'Ik heb tot aan dertig kilometer een goed tempo kunnen lopen. De laatste negen kilometer ging het moeizaam. De kramp schoot in m'n bovenbeen en hamstring.' In het zicht van de haven, op de Coolsingel, heeft hij de schade in tijd kunnen beperken.

Getraind in koud weer

Hij kan ook wel leven met een tijd van net boven de twee uur en dertig minuten. 'Het doel was twee uur en vijfentwintig minuten. Maar ik heb de afgelopen tijd alleen maar in koud weer getraind. En als het dan op de dag van de wedstrijd warm is, ben je daar niet goed op voorbereid natuurlijk' vertelt Slijkhuis.

Hij promoveert over een half jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen op Onderwijskunde, met als expertise Burgerschapsonderwijs.

Adrenaline

De start was misschien wel het lastigste deel van de de ruim 42 kilometer door Rotterdam. Slijkhuis kwam, zoals wel meer atleten, in het gedrang ten val, maar krabbelde snel weer op.

'Dan heb je zoveel adrenaline in je lijf dat je door blijft lopen. En op moeilijke momenten wordt je gedragen door het publiek. Dat ken ik helemaal niet bij de wedstrijden in het Noorden. Behalve dan bij de Vier Mijl.'

Zesde Nederlander

De eerste marathon smaakt voor Slijkhuis naar meer. 'Ondanks de kramp en pijn van de laatste kilometers, ga ik zeker nog een vervolg geven aan dit marathonverhaal. En dan hoop ik dat ik ook een flink stuk sneller ben dan vandaag.'

Slijkhuis finisht als zesde Nederlander in een tijd van twee uur, dertig minuten en twaalf seconden. Ook met dank aan 'haas' Henk Kramer. Hij bepaalt het tempo voor de atleet van Team 4 Mijl. 'Alleen jammer dat hij na zeventien kilometer met steken in de zij moest afhaken.'

