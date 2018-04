Ruim 1.200 huishoudens in de omgeving van Gasselte en Gieten zaten maandagochtend zonder stroom.

De stroomstoring begon kort voor 7.00 uur. Volgens een getuige was er een harde knal te horen en viel daarna de stroom uit. Dat schrijft RTV Drenthe.

Een monteur van netbeheerder Enexis had de storing kort na half negen verholpen. De stroomstoring is volgens een woordvoerder van Enexis veroorzaakt door een kapotte kabel bij de Bonnerdijk in Gieten.