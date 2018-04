'Komend weekend is D-Day voor FC Groningen'

Punten pakken. Dat is de opdracht voor FC Groningen komend weekend, thuis tegen Roda JC. Het verschil is vier punten tussen beide ploegen.

FC Groningen staat dertiende, Roda zestiende en dus op nacompetitie. Iets dat Groningen absoluut wil vermijden. 'Het duel tegen Roda is cruciaal. Zondag is D-Day voor de FC', vat verslaggever Elwin Baas de situatie samen.

Roda in ritme

Makkelijk wordt het niet, geeft hij direct toe. 'Roda heeft drie keer op rij gewonnen. Zij komen met vertrouwen naar Groningen.'

'Bij Roda is er een wederopstanding geweest. De trainer heeft verlengd, dat brengt rust. De spits is beter in vorm. Als team presteren ze aardig, er zit wat ritme in na drie overwinningen. Groningen moet wel uitkijken, het is essentieel om punten te pakken', vult analist Azing Griever aan.

FC Groningen gaat elk jaar een beetje achteruit Azing Griever

Kentering

Groningen wint niet makkelijk, weet Baas. 'Het is een dramatisch seizoen met maar zes overwinningen.' Griever: 'FC Groningen gaat elk jaar een beetje achteruit. Daar moet een kentering in komen.'

'De trainer is ook te laat met een vaste samenstelling gekomen. Dat had in september of oktober al moeten gebeuren', vult Baas aan.

'Geen geweldige derby'

Het tweetal blikt ook nog even terug op de Derby van het Noorden, van afgelopen zondag. 'Ik vond het geen geweldige derby. Zelf heb ik hem regelmatig meegemaakt, maar het straalt er nu niet meer vanaf. Groningen begon slecht, Heerenveen speelde de tweede helft slecht. Het was geen wedstrijd om op het puntje van je stoel te zitten', concludeert Griever.

Na de goede voorstelling tegen Ajax had ik meer verwacht Azing Griever

Vier duels

Hij vervolgt: 'Na de goede voorstelling tegen Ajax had ik meer verwacht. Ook vanwege de blessures van Odegaard en Schaars bij Heerenveen had ik gedacht dat de FC mentaal een voorsprong zou hebben. Maar ze stonden vanaf minuut één niet op scherp. Dat viel me tegen.'

Groningen heeft nog vier duels om zich veilig te spelen. Na het cruciale duel van komend weekend tegen Roda volgt nog Utrecht-uit, Excelsior-thuis en PSV-uit.

