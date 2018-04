Meldpunt voor ziekenhuisbedden blijft voorlopig open

Het tekort aan ziekenhuisbedden in Groningen houdt aan en daarom blijft het Regiopunt Beddencapaciteit langer open.

Dit regiopunt werd vorige maand opgezet door verschillende zorgaanbieders in Noord-Nederland om de problemen die veroorzaakt zijn door de griepgolf, op te lossen. Op deze manier wordt elke dag gecontroleerd in welk ziekenhuis bedden vrij zijn voor patiënten.

Blijvend model ontwikkelen

Hoewel de griepgolf afneemt, is die nog niet voorbij. 'Afgelopen week was nog heel wisselend', vertelt manager Astrid Koek van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. 'De ene dag was er meer ruimte dan de andere en daarom is het regiopunt de komende tijd nog operationeel.'

Koek sluit niet uit dat na de griepgolf een soort model wordt ontwikkeld, zodat elke dag gekeken kan worden waar bedden beschikbaar zijn voor patiënten.

