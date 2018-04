'Groningen is Cyberspace en loopt jaren voor op Den Haag, laten we samenwerken'

Stad Groningen is 'cyberspace' en loopt op digitaal gebied jaren voor op Den Haag. Maar misschien kunnen de bestuurders in Den Haag en Groningen wel samen plannen maken.

Die boodschap geven Groninger ondernemers maandag mee aan staatssecretaris Mona Keijzer, die in de provincie is. Dat gebeurt met een digitale klok die aan Keijzer wordt overhandigd, waarop twee tijden staan: de huidige tijd, en dezelfde tijd vier jaar later. Die moet voor Groningen staan.

De campagne gaat gepaard met de lancering van de website WelcomeInCyberspace, waarin Groningen als digitale stad wordt neergezet met neonkleuren die verwijzen naar science-fiction films uit de jaren tachtig en negentig.

'Van Den Haag naar Groningen rij je in nog geen 2,5 uur jaren de toekomst in.', luidt de leus op de site. Met de campagne moet geld worden opgehaald uit Den Haag.

'Groningen doet het flink beter dan Amsterdam'

'Jaar op jaar domineren Noordelijke internetbedrijven de Deloitte Fast50: de graadmeter van de Nederlandse tech-industrie. Met gemiddeld acht noteringen, waarvan drie in de top 10 van snelst groeiende bedrijven, en met onze snel groeiende startup scene doen wij Groningers het in verhouding flink beter dan Amsterdam. Eindhoven zetten we op grote afstand. Groningen is de meest digitale stad van Nederland'

Stadjerspas op platform van de toekomst

Maar, schrijven de ondernemers ook, daar zit meer achter dan succesvolle bedrijven. Zo worden de gemiddelde leeftijd van inwoners van de stad (36) en het aantal studenten (60.000) genoemd als wapenfeiten. Maar ook de rol van de overheid. 'Groningen was de eerste die een digitale stadjerspas introduceerde, die ook nog eens draait op het platform van de toekomst: de blockchain.'

We zijn al bezig met verschillende projecten, maar vragen Den Haag om mee te helpen Stef van der Ziel-mede-initiatiefnemer

Gevraagd: samenwerking

De campagne is dus niet zonder doel. Op de website worden verschillende vragen aan staatssecretaris Keijzer gericht. 'We leggen een aantal toekomstplannen neer die we met elkaar en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen ontwikkelen', zegt mede-initiatiefnemer Stef van der Ziel.

De ondernemers vragen onder andere om een energietransitiefonds. Daarmee moet bijvoorbeeld een deelplatform (op de blockchain) kunnen worden ontwikkeld voor zelfvoorzienende woningen, waarbij woningeigenaren onderling energie delen en verrekenen.

Ook bestaat er een wens voor financiering van traineeships, waarbij studenten die aan de slag gaan bij Groningse bedrijven, kennis met elkaar delen en daarna inzetten kunnen voor MKB. Van der Ziel: 'We zijn al bezig met verschillende projecten, maar vragen Den Haag om mee te helpen.'

Bedrijven uit de Brexit laten landen

Verder moeten er regelingen worden getroffen voor Britse bedrijven die Nederland overwegen na de Brexit. 'Op de 'Noord-As' met echte vestigingen, in plaats van brievenbusfirma's op de Amsterdamse Zuid-As'.

De door Defensie afgeschermde 3,5 GHz freqentie die nodig is voor proeven met het 5G-netwerk, moet worden vrijgegeven. 'We willen zelfs kijken of we het 5G-netwerk helemaal kunnen openstellen. Dat iedereen een stuk netwerk kan kopen, ontwikkelen en delen. In andere landen wordt daar al naar gekeken. Het zou voor innovatie te gek zijn als dat hier ook zou kunnen', aldus Van der Ziel.

'Geen hand ophouden'

Het aantal manieren waarop stad en provincie Groningen zich wil profileren, neemt weer verder toe door nu Welkom in Cyberspace. Wordt het niet een beetje troebel, tussen de Top Dutch samenwerking voor noordelijke provincies, de 'Energy Valley', 'Groningen Startup Stad', de provincie van de energietransitie en nog meer? Van der Ziel: 'Top Dutch is de economische profilering van de hele regio, maar gaat niet zelf elke sector volledig uitwerken. Dat doen de sectoren zelf. Dit is de eerste aanzet vanuit de digitale sector om daar een bijdrage aan te leveren.'

Van der Ziel ziet deze campagne overigens nadrukkelijk niet als hand ophouden bij 'Den Haag': 'Daar heb ik een hekel aan. Wij zijn bezig met gave dingen. Als Economische Zaken ambities heeft: wij hebben die ook. Dus laten we het samen doen.'

Lees ook:

- Probleem: Groningen heeft te weinig goede programmeurs

- 5G in Groningen: Max Verstappen met een snelheidsbegrenzer

- Vijf redenen waarom Groningen een geweldige startup-stad is