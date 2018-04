Politie: dood echtpaar in Nieuwe Pekela was moord en zelfmoord (update)

De politie heeft het onderzoek naar de dood van twee Pekelders aan de Kienholt in Nieuwe Pekela afgerond: de 62-jarige man heeft eerst zijn vrouw omgebracht en daarna zichzelf van het leven beroofd.

Volgens de politie waren beide slachtoffers niet bekend bij hulpinstanties. Voor de politie is het onderzoek hiermee afgerond.

Niet-natuurlijke dood

De lichamen van de Pekelders werden ruim een week geleden gevonden in hun woning. Al vrij snel werd bekend dat ze een 'niet-natuurlijke dood' waren gestorven.

De buurt reageerde geschokt na de vondst.

Haren en Vlagtwedde

Over de beweegredenen van de man des huizes kan de politie nog niets melden. Wel doet het verhaal denken aan andere, recente moord-zelfmoord-gevallen in onze provincie.

Zo werden in december twee lichamen gevonden in een woning aan de Weenderstraat in Vlagtwedde. Het ging om een hoogbejaard echtpaar. Uit onderzoek bleek dat de man eerst zijn hulpbehoevende vrouw, en daarna zichzelf had gedood.

Nog geen twee weken later werd een dood echtpaar aangetroffen aan de Westerse Drift in Haren. De man en vrouw hadden samen besloten uit het leven te stappen, zo bleek later uit de rouwadvertentie.

