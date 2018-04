Mijn ontmoeting met de Koning en 'oeps, Carice van Houten'

'Als lutje jong oet Lains tussen al die bekende Nederlanders zitten in paleis Noordeinde is mij goed bijgebleven. En de Koning kwam zelfs nog even een praatje maken', vertelt verslaggever Jeroen Berkenbosch.

Vrijwilligerswerk

Jeroen Berkenbosch krijgt in 2007 een uitnodiging van het Koningshuis om langs te komen. Hij mag naar het paleis komen, omdat hij samen met andere jongeren veel vrijwilligerswerk doet in Leens. Als afgevaardigde krijgt hij een lunch aangeboden.

29 andere mensen krijgen ook een uitnodiging, omdat ze dat jaar iets bijzonders hebben gedaan. Ook bekende Nederlanders zoals Ilse de Lange, Femke Heemskerk en Carice van Houten.

Waar ken ik haar toch van?

'We zaten aan verschillende ronde tafels. Ik zat onder andere bij presentator Koos Postema en actrice Carice van Houten', vertelt Berkenbosch. 'Als mensen mij vragen hoe de ontmoeting was, vertel ik er altijd bij dat ik bij Carice van Houten aan tafel heb gezeten. Ook al had ik dat toen niet door.'

'Ik dacht de hele tijd: waar ken ik haar van? Pas thuis viel het kwartje. Oeps, ik heb gewoon bij Carice van Houten aan tafel gezeten. Kon mezelf toen wel voor de kop slaan dat ik haar niet herkend had en geen praatje had gemaakt. Vanaf dat moment ben ik haar films meer gaan kijken.'

Ook Willem Alexander en Máxima gingen bij de tafels langs. 'Ze vroegen de mensen hoe het ging en wat ze hadden gedaan. Ik vertelde over de actieve jongeren in het dorp en dat we een website Leensweb.nl hadden met veel foto's uit de regio', vertelt Berkenbosch. 'Het was een hele eer om daar te zitten.'

