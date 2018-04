Delfzijl wil heft in eigen hand houden bij opvang statushouders

De gemeente Delfzijl wil zelf kunnen blijven bepalen waar asielzoekers met een verblijfsvergunning komen te wonen. De provincie heeft deze zeggenschap afgepakt, omdat Delfzijl dit niet goed zou doen.

Zo kon Delfzijl vorig jaar slechts negen statushouders huisvesten, terwijl dat er vijftien hadden moeten zijn, blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid.

Zelf plekken aanwijzen

De provincie besloot zelf plekken aan te wijzen waar vergunninghouders komen te wonen in de gemeente. Delfzijl is het daar niet mee eens en gaat in beroep bij de Raad van State.

In strijd met de wet

Volgens de gemeente heeft zij haar taak wel goed vervuld en is het besluit van de provincie in strijd met de wet.

De zaak bij de Raad van State dient maandag.