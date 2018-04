Politie Noord-Nederland gebruikte vaker geweld, maar 'agenten zijn hier beheerst'

De politie Noord-Nederland gebruikte in 2017 iets vaker geweld dan het jaar ervoor. Landelijk nam het aantal meldingen van 'politiegeweld' juist wat af.

Vorig jaar moesten agenten in het Noorden 670 keer met geweld ingrijpen. Een jaar eerder lag dat op 633 keer. Het gaat hierbij om geregistreerde zaken; ingrepen die agenten melden bij de korpsleiding.

In de meeste gevallen, 433 keer, werd fysiek geweld toegepast.

Ter vergelijking: het aantal meldingen van vuurwapengebruik ligt volgens politiewoordvoerder Paul Heidanus op negentig keer. Volgens hem houdt dat niet in dat er daadwerkelijk negentig keer geschoten is. 'Ook het pakken van een vuurwapen en alleen het richten ervan zit in dit getal.'

Ik durf te stellen dat agenten in het Noorden beheerst omgaan met geweld Paul Heidanus - woordvoerder

'Relatief weinig geweld'

Dat het aantal meldingen over politiegeweld iets is toegenomen, leidt nog niet tot zorgen bij Heidanus. 'Ten opzichte van 2015 (toen er ruim 700 meldingen waren -red.) is het aantal geweldsmeldingen al fors lager. De cijfers van de politie Noord-Nederland zijn over het algemeen vrij stabiel.'

Ook vindt hij dat de politie Noord-Nederland 'relatief weinig politiegeweld' gebruikt. 'Ik durf te stellen dat politieagenten in het Noorden beheerst omgaan met geweld.'

Dat heeft er onder meer mee te maken dat bij een incident in stedelijk gebied veel makkelijker extra collega's zijn op te roepen dan in landelijke gebieden. 'Wanneer je minder mensen beschikbaar hebt, moet je nog voorzichtiger te werk gaan om situaties niet te laten escaleren.'

Belangrijkste wapen

Volgens Heidanus is er bovendien bij veel geweldsincidenten sprake van actie-reactie. 'In de meeste gevallen is het zo: bij geweld tegen de politie ook geweld door de politie.'

Het belangrijkste wapen dat de politie gebruikt is volgens Heidanus de mond. 'Ik blijf zeggen, door wijs en verstandig met de mond op te treden kun je erger voorkomen en hoeft er geen fysiek geweld gebruikt te worden.'

