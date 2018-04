Deel dit artikel:











Wielrenster botst met vrachtwagen (update) (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Op de Duinkerkenstraat in Groningen is maandagochtend een wielrenster in botsing gekomen met een vrachtwagen.

Daarbij is de fietsster gewond geraakt. De politie meldt dat de wielrenster wel aanspreekbaar is en onder meer gewond is geraakt aan haar gezicht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor de hulpverlening was onder meer een traumahelikopter opgeroepen.