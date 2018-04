Lopend Vuur: Voor behoud van natuur is geen bedrag te hoog

Er zijn miljoenen euro's nodig om het aantal grutto's in Groningen de komende jaren te verdubbelen. Twaalf organisaties in de provincie hebben een reddingsplan opgesteld, dat binnenkort wordt aangeboden aan de provincie.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. In Groningen zijn er minder dan duizend broedparen van de grutto, terwijl dat in het verleden zesduizend waren.

Met de miljoenen die nodig zijn voor het reddingsplan kan onder meer grond aangekocht worden en kan het anders worden ingericht en beheerd.

Morele verplichting?

De natuur heeft het door de mens soms lastig. Bouwprojecten maar ook alleen al de aanwezigheid van mensen kan de natuur flink verstoren. Zijn we daarom moreel verplicht om de natuur te helpen en soms ook te redden? Ons Lopend Vuur vandaag:

