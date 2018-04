Gieterij Borcherts breidt uit: 'Het wordt nog een hele puzzel'

Gieterij Borcherts in Sappemeer wordt een van de modernste van Europa. Daarvoor gaat het bedrijf dat onder de Dekens Groep valt, flink uitbreiden.

Deze week wordt daar een begin gemaakt met de plaatsing van twee gigantische takels. Daar wordt de nieuwe gieterij aan opgehangen. Het gaat om zogenoemde bovenlooptakels, waar zo'n veertig ton mee opgetakeld kan worden.

Vergunning

Die takels hebben een overspanning van 35 meter. Ze worden op vrachtwagens van 55 tot 60 meter vanuit Zuid-Duitsland hierheen gebracht', vertelt directeur Luuk Dekens van Gieterij Borcherts.

Dat gaat over de openbare weg. 'Het wordt een heel gedoe om ze hier te krijgen in Sappemeer. De transporteur rijdt met een vergunning, wat betekent dat hij op bepaalde tijdstippen mag rijden. Hij vertrekt dus ook 's nachts', aldus Dekens.

Grootste knelpunt in de route is volgens de directeur de afrit van de A7, bij de brug over het Winschoterdiep. 'Dat wordt nog een hele puzzel.'

Tien nieuwe banen

De gieterijhal van Borcherts wordt 3500 vierkante meter groot, met ingenieuze ventilatie en lichtkoepels zodat er bij daglicht gewerkt kan worden.

De uitbreiding betekent ook werkgelegenheid. Het huidige aantal van 65 mensen wordt in eerste instantie uitgebreid met tien nieuwe medewerkers. Daarvan zijn er inmiddels al drie aangenomen, meldt Dekens.

