Publiek vervoer als antwoord op lege busjes in kleinschalig vervoer?

De nieuwe auto's voor publiek vervoer in Groningen en Drenthe (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Hoe krijg je een openbaar vervoersnetwerk voor iedereen: jonge en oudere reizigers, maar ook Wmo-pashouders, kinderen in het leerlingenvervoer en werknemers van sociale werkplaatsen? Het antwoord: publiek vervoer.

Dat denken althans de gemeenten in Groningen en Drenthe. Zij hebben de Groninger bedrijven Taxi Nuis en Connexxion/De Grooth Vervoer, UVO en het landelijke DVG opdracht gegeven om het (kleinschalig) openbaar vervoer en Wmo-vervoer te combineren. Maandag is de officiële start van dit publiek vervoer.

Samenbrengen

'We vroegen ons af waarom aparte taxi's rijden voor bepaalde doelgroepen. Kunnen we die ook samenbrengen?', vertelt voorzitter Harald Bouman van het interim bestuur Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Eind 2017 eindigden de gemeentelijke vervoerscontracten met de vervoerders. Gemeenten hebben toen besloten om gezamenlijk een overeenkomst af te sluiten met vier verschillende vervoerders. Deze vervoerders gaan komende jaren steeds intensiever samenwerken. Het doel is het bouwen van een vervoersnetwerk zodat iedereen snel en veilig op de juiste plaats van bestemming komt.

Klachten?

'Het is altijd spannend als er nieuwe vervoerscontracten worden afgesloten. In het begin komen vaak veel klachten binnen', zegt Bouman. 'Ik heb vanmorgen gelijk geïnformeerd hoe het liep en tot op heden is hier weinig gedoe.'