Man dringt huis buurvrouw binnen en verkracht haar: justitie eist drie jaar

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar celstraf geëist tegen een 46-jarige man uit Winschoten. Hij wordt ervan verdacht op 21 juli 2016 een buurvrouw in haar woning te hebben verkracht.

De man zou rond vijf uur in de vroege ochtend het huis van de vrouw zijn binnengedrongen. Tijdens de verkrachting bedreigde hij haar met de dood. Daarna verliet hij de woning.

Vrijwillige seks?

De verdachte ontkende de aantijgingen en ook dat hij die ochtend bij haar thuis was geweest. Totdat dna van de man werd aangetroffen in het lichaam van de vrouw. Daarna wijzigde hij zijn verklaring in 'vrijwillige seks tussen hem en de vrouw'.

De vrouw is zwakbegaafd en werkt op een sociale werkplaats. Ze vertelde aan haar werkbegeleider wat haar was overkomen. De vrouw onderging meteen een onderzoek in het ziekenhuis. Op het lichaam van de vrouw werd dna van de man aangetroffen. Uit angst deed de vrouw pas maanden later aangifte. De Winschoter werd opgepakt en zit sindsdien vast.

Kluswerkzaamheden

De man en de vrouw zijn buren van elkaar. Na ruzie over kluswerkzaamheden hadden ze weinig contact. 'Ik vreesde voor mijn relatie dat het uit zou komen dat ik ook met haar seks had gehad', zei de man op zitting. Ze zouden samen in haar schuur een sigaret hebben gerookt. 'Ze liet toen haar badjas vallen, het gebeurde met wederzijdse toestemming.'

De vrouw is in verband met haar verstandelijke beperking in een speciale studio verhoord. De raadsvrouw van de Winschoter vindt dat de verklaringen van de vrouw 'aan veel kanten rammelen'.

Weigering

De zaak lag lang op de plank omdat de Winschoter nog moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Omdat hij weigerde mee te werken, konden bij de man geen stoornissen worden vastgesteld. Wel is sprake van een 'libido-stuwing' bij de man.

Eerder veroordeeld

In 2009 is de Winschoter tot vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, veroordeeld wegens verkrachting. Ook in die zaak gaf hij de vrijwilligheidstroef op.

Het slachtoffer uit Winschoten vroeg een schadevergoeding van 8.600 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.