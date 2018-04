Warink voelt zich beschadigd na uitsluiten Loppersum Vooruit

Gemeenteraadslid Hans Warink uit Loppersum is aangedaan door het advies om zijn partij niet te laten deelnemen aan de nieuwe coalitie.

'Ik voel me persoonlijk beschadigd dat andere partijen geen vertrouwen hebben in Loppersum Vooruit', zegt Warink. Hij wil zelfs mogelijk niet meer naar een aantal vergaderingen.

Ervaringen uit het verleden

Informateur Harald Bouman, wethouder namens Gemeentebelangen in Eemsmond, adviseerde eind vorige week een coalitie van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. Volgens Bouman zorgden onder meer 'persoonlijke en politieke ervaringen uit het verleden er voor dat er te weinig vertrouwen is om Loppersum Vooruit actief bij het college te betrekken'.

Meeste stemmen

Loppersum Vooruit is bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden in Loppersum. Fractievoorzitter Geert-Jan Reinders was wethouderskandidaat en wilde graag een coalitie vormen met de PvdA en GroenLinks. Maar de oude coalitie wil graag met elkaar verder tot de herindeling op 1 januari 2021.

Warink neemt het de andere partijen kwalijk dat ze geen vertrouwen hebben in Loppersum Vooruit: 'Buitenstaanders denken nu dat wij een onbetrouwbare partij zijn, dat er wordt getwijfeld aan de bestuurskwaliteit en dat we emotioneel reageren. Dat is niet zo, wij gaan normaal met elkaar om. Volgens commissaris van de Koning René Paas staat de Lopster raad zelfs hoog aangeschreven', zegt Warink.

Niet bij vergaderingen

Het raadslid wil dan ook een signaal afgeven dat hij het niet eens is met de gang van zaken. Warink wil voorstellen om niet meer met de voltallige fractie naar een aantal commissievergaderingen te gaan, waarin onderwerpen inhoudelijk worden besproken. 'Nu gaan we daar nog vaak met de hele fractie naar toe. Straks gaat misschien alleen degene die het in z'n portefeuille heeft.'

Taferelen in de Bedumer raad, waar Gemeentebelangen de grootste partij werd en alsnog niet in het college kwam, zullen niet in Loppersum gebeuren, verzekert Warink.

Dinsdagavond vergadert Loppersum Vooruit over de kwestie, samen met informateur Harald Bouman.

