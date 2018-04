'College Pekela is voor negentig procent rond'

De sfeer is goed, de portefeuilles zijn verdeeld en de heikele onderwerpen besproken. De puntjes moeten nog op de spreekwoordelijke 'i' worden gezet en dan kunnen de SP, Samen voor Pekela en de PvdA bekendmaken dat zij met elkaar een college vormen.

'Het college is voor negentig procent rond', zegt SP'er Pim Siegers.

Harde noten



De SP is de grootste partij in Pekela en leidde de coalitie-onderhandelingen. De strategie was om de harde noten als eerste te kraken. Normaal gesproken worden portefeuilles aan het eind van de onderhandelingen verdeeld, maar in Pekela stond dat punt bovenaan de agenda.

Over de verdeling wil Siegers weinig kwijt: 'Burgemeester Jaap Kuin houdt de portefeuille financiën en verder kan ik er nog weinig over zeggen'. Eerder was al bekend dat SP-wethouder Hennie Hemmes interesse heeft in bepaalde portefeuilles die de afgelopen jaren in handen waren van Jaap van Mannekes, wethouder van Samen voor Pekela.

De gemeente Pekela krijgt drie fulltime wethouders. Hemmes voor de SP en Van Mannekes namens Samen voor Pekela. De wethouder van de PvdA is nog niet bekend.

'Geen pretcollege'

'De financiële situatie in Pekela is knap beroerd', zegt Siegers. Volgens hem komt er steeds minder geld vanuit het rijk. 'Door de Haagse klap hebben wij een lege portemonnee. Die kunnen wij niet met bezuinigingen compenseren.'

'Wij moeten dus kijken wat wel en niet mogelijk is. Dat is de laatste tien procent die wij nog moeten bespreken. Dit wordt in elk geval geen pretcollege', besluit Siegers.

Donderdag gaan de partijen opnieuw met elkaar om tafel.

