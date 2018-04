Gaan we ermee aan de slag, of laten we de blockchain links liggen?

Voor de één is het een ver-van-mijn-bed show, een ander vraagt zich af wat zijn bedrijf ermee kan en een derde experimenteert er al mee.

Op de Blockchain Hakathon hebben afgelopen weekend nerds en experts zich op blockchaintoepassingen gestort. Wij vragen het NoordZaken-panel in hoeverre de blockchain leeft in het Groningse mkb.

'Volgens mij lopen we voorop'

Erik Meems, Century Autogroep

'Samen met transporteur Koopman en importeur Pon Logistics begint Century een blockchainproef. We digitaliseren de traditionele gele vrachtbrief zodat die te zien is in een webapplicatie die gebruik maakt van de blockchain.'

'Bestelde auto's kunnen dan digitaal worden gevolgd vanaf het moment dat Pon de transportopdracht naar Koopman stuurt. Alle partijen kunnen de digitale vrachtbrief inzien. Het maakt het voor ons makkelijker om te bepalen waar een auto zich bevindt en wanneer die afgeleverd wordt. Wij zitten vaak aan het eind van de rit en het gebeurt wel eens dat vrijdag om vijf uur 's middags Koopman vijftig auto's komt lossen. Dat levert nogal eens kwaaie gezichten op. Digitaliseren van de vrachtbrieven geeft ons meer inzicht in het transportproces.'

'Het is een experiment dus in het begin draait de digitale vrachtbrief nog naast de bestaande fysieke vrachtbrief. Ik durf best te zeggen dat we er in de sector mee voorop lopen.'

'Ook kunnen we schades die tijdens transport ontstaan eerder traceren omdat we eerder zien waar de schade is ontstaan en wie dus verantwoordelijk is. Daar was nogal eens discussie over.'

'Over een tijdje willen we elementen aan de applicatie toevoegen, zoals een geschatte aankomsttijd. Ook moet het mogelijk worden om fotobijlages toe te voegen voor bijvoorbeeld een efficiëntere schade-afwikkeling.'

Century Autogroep is dealer van VW, Audi en Skoda. Sinds 1932 in de stad Groningen, nu met 17 vestigingen aanwezig in Groningen en Drenthe.

'De blockchain staat voor vrijheid en onafhankelijkheid van grote partijen'

Tjalling Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Team 4 Architecten

'De ontwikkelingen rond de blockchain boeien me zeer. Maar dat is vooral privé, binnen het bedrijf doen we er nu nog niks mee. Maar ik denk al wel na over toepassingen. Waar het heengaat, dat is nog aftasten, maar ik zie bijvoorbeeld mogelijkheden voor gebruik van blockchaintechnologie bij de oplevering van een gebouw. Daar komen geweldig veel documenten en contracten aan te pas die door verschillende partijen worden aangeleverd. Dat zou je in de blockchain kunnen vastleggen. De blockchain biedt een manier om dat allemaal goed te bewaren, zodat er geen discussie ontstaat over de inhoud ervan.'

'Ik voorzie dat de blockchain erg belangrijk gaat worden. De introductie ervan kan veel betekenen voor gevestigde instituties zoals het bankwezen en het notariaat. Die zullen moeten meebewegen. Doen ze dat niet, dan zal de toekomst voor hen worden bepaald.'

'Er is een drang naar een meer gedecentraliseerde manier van handel drijven met elkaar. De nieuwe generatie wil dat. Die wil vrijheid en minder afhankelijkheid van grote partijen. Daar is een rol weggelegd voor de blockchain.'

Team4 Architecten is een architectenbureau in Groningen en bekend van het eigen oranje gebouw tegenover de Euroborg en betrokken bij de bouw van beeldbepalende gebouwen in stad en provincie.

'Blockchaintoepassingen kunnen de scheepvaart flinke besparingen opleveren'

Karin Orsel, directeur MF Shipping

'In onze sector worden er al wel blockchaintoepassingen ontwikkeld. Containervervoerder Maersk werkt samen met IBM aan een systeem om het volgen en managen van containers te optimaliseren. Door de keten te digitaliseren en informatie te delen kan de transparantie en veiligheid worden verbeterd. Deze software zou de industrie veel geld op kunnen leveren.'

'Voor MF Shipping is de blockchain nog een stap te ver. We zijn een relatief kleine speler. Wel zien we processen waar de blockchain een rol zou kunnen spelen. Zo hebben we als reder te maken met ongelofelijk veel partijen, verschillende (inter)nationale wetgeving en uitwisseling van dataverkeer tussen schepen, kantoor, havens en bevrachters. De kans op hacks of cyberaanvallen is reëel. De blockchain kan daar wat betekenen. We volgen het op de voet.'

MF Shipping Group in Farmsum is een rederij en verzorgt management van schepen.

'De blockchain is voor de GGZ nog een ver-van-mijn-bed show'

Ayhan Tatlicioglu, InterPsy

'Ik moet je zeggen: de blockchain heeft nog niet mijn warme belangstelling. Het is niet echt mijn terrein, ik heb niet zo bijster veel verstand van techniek.'

'Als GGZ hebben we nog geen initiatieven genomen rond de blockchain. Het is voor ons nog een ver-van-mijn-bed-show en ik zou zo niet onmiddellijk weten hoe ik als zorgorganisatie de blockchain zou moeten gebruiken.'

'Wat ik kan bedenken is dat er wellicht mogelijkheden zijn rond het elektronisch patiëntendossier. Je zou een persoonsgebonden dossier kunnen maken met alle info over de patiënt erin; de gesprekken met de artsen en de psychologen, de foto's van de röntgenafdeling enzovoorts. De persoon kan dat dan delen met zijn huisarts, de tandarts en andere zorgverleners. Landelijk wordt daar al wel naar gekeken. Hoe dat precies wordt ingevuld, dat wacht ik af.'

InterPsy is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

'Ik zie het nog niet onmiddellijk een hoge vlucht nemen'

Jan Hendriks, Innocore

'Onlangs heb ik een lezing over de blockchain bijgewoond. Ik vond het bijzonder boeiend. Dat je in de hele keten van productie tot verkoop zaken kunt vastleggen, veilig en transparant. Ik zie het als een nieuw systeem om ruilen te waarborgen, waardoor we banken en andere tussenpersonen misschien wel kwijtraken. Eerst ruilden mensen goederen met elkaar, toen kwam het geld en nu is er de blockchain. Op het moment dat vertrouwen in dat systeem ontstaat, zou het echt kunnen gaan groeien.'

'Als bedrijf bedrijf werken we zeer internationaal. Dat zie ik als een belemmering voor toepassing van de blockchain. Je zou grensoverschrijdende systeem moeten opzetten. Bovendien zijn onze klanten wat conservatief. Er wordt wel vernieuwd, maar er is weinig ruimte voor strapatsen. Ik zie het nog niet onmiddellijk een hoge vlucht nemen.'



Innocore werkt aan medicijnen die langdurig en gecontroleerd hun werkzame stoffen in het lichaam afgeven. Staat wereldwijd in de top.

Wat is de blockchain?

Blockchain is een technologie waarmee bedrijven op een transparante manier, veilig data met elkaar kunnen uitwisselen. Dat gebeurt in een netwerk van computers waarin op iedere computer een identiek kopie van een dossier of transactie wordt bewaard. Wordt in een dossier iets gewijzigd dan is die wijziging in alle kopieën te zien. De meest bekende toepassing van blockchain is die waarop cryptocurrencies zoals de bitcoin draaien.

Dit filmpje geeft meer uitleg:



Vandaag niet aan het woord, wel deel van het panel:

Target Holding, Gert Jan van Dijk

Target Holding in Groningen is gespecialiseerd in ontwikkeling van geavanceerde, zelflerende algoritmes om ingewikkelde big data-vraagstukken op te lossen.

Wilfred den Hartog, Organ Assist

Het stad-Groninger bedrijf Organ Assist ontwikkelt en produceert apparatuur waarmee lichaamsfuncties in organen die worden getransplanteerd op peil worden gehouden.

Stefan Holthausen, Holthausen Hoogezand

Het Hoogezandster familiebedrijf Holthausen verkoopt al zeventig jaar gassen. De laatste tijd trekt Holthausen vooral de aandacht met waterstof en de omgebouwde waterstof-Tesla, de Hesla.

Martin van der Leest, Sealteq

Sealteq in Stadskanaal doet in bescherming en behoud van staal- en betoninstructies.

Ronald Schipper, Factor.e

TheFactor.e ontwikkelt online strategieën, websites, applicaties en tools.

