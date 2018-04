Wie verdient een RTV Noord lintje?

Wie verdient volgens jou een lintje en moet in het zonnetje worden gezet? Net als voorgaande jaren reikt RTV Noord lintjes uit.Onze verslaggevers trekken door de provincie Groningen om mensen te benoemen tot 'ridder in de orde van RTV Noord'. Dit jaar doen we dat niet alleen op Koningsdag zelf, maar gedurende de hele week voorafgaand aan Koningsdag.

Gewoon, maar bijzonder

Het gaat om 'bijzondere, gewone Groningers'. Bijvoorbeeld mensen die zich belangeloos inzetten voor ouderen of zieken. Of iemand die al jaren vrijwilligerswerk doet bij de dierenambulance, in het dorpshuis of bij de sportvereniging. Iemand die achter de schermen heel veel werk verzet en die het verdient om nu eens in de schijnwerpers te staan.

We gaan bij deze 'bijzondere, gewone Groningers' langs. Dit is vanaf maandag 23 april de hele week te volgen via Radio Noord en via onze online kanalen.



Opgeven

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar lintjes@rtvnoord.nl met je eigen naam, woonplaats en telefoonnummer (indien mogelijk ook graag je 06-nummer). Vergeet niet te vermelden waarom je hem/haar in het zonnetje wilt zetten! Opgeven kan tot en met woensdag 18 april.

Als de redactie besluit jouw genomineerde te verblijden met een lintje, neemt de redactie contact met je op.