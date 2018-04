Deel dit artikel:











Harens Lyceum ontruimd na brand in toilet (update) De brandweer rukte uit voor een wc-brand in de school (Foto: Herman van Oost) Leerlingen en docenten wachten buiten tot de brandweer klaar is (Foto: Herman van Oost)

Het Harens Lyceum is maandagmiddag rond 13:15 uur ontruimd. Dat gebeurde nadat er brand was uitgebroken in een toiletruimte van de school aan de Kerklaan in Haren.

Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de omvang van de brand mee. Lessen vervallen Alle leerlingen en leerkrachten zijn tijdens de evacuatie zonder problemen naar buiten gelopen. Rond 13:50 uur was de brand geblust. De lessen zijn voor de rest van de dag vervallen. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door papier dat werd aangestoken op een toilet.