Gaat phishing over vissen? Kinderen krijgen les in cybersafety

Hoe kun je veilig inloggen? Hoe herken je nepmails en nepnieuws? En hoe voorkom je dat jouw adressen gehackt worden?

Verkeersregels kennen basisschoolleerlingen wel, maar hoe zit dat met regels op het web en de mobiele telefoon?

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van tien bassischolen krijgen daarom de komende tijd les over cybersafety.

Gevaren van internet

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken gaf maandag het startschot van deze pilot in basisschool De Kleine Wereld in de stad Groningen.

'De meeste leerlingen hier in de klas zullen straks een baan krijgen die nu nog niet eens bestaat. Maar hoogstwaarschijnlijk is het iets 'digitaals'. Dus straks werken ze in een gedigitaliseerde samenleving, zonder dat ze zich bewust zijn van de gevaren die digitalisering met zich meebrengt', legt Keijzer uit. 'Met het project cybersafety krijgen nu ook jonge kinderen inzicht in de gevaren van internet.'

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat deze lessen op basisscholen worden gegeven. 'Daar zijn we trots op', legt directeur Anouk de Bree van De Kleine Wereld uit. 'Wij willen graag aan deze pilot meedoen. Wij merken steeds vaker dat onze leerlingen de gevaren van het internet onderschatten'.