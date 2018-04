Deel dit artikel:











Rechter buigt zich in mei over schietpartij Stadskanaal (Foto: Archief (Huisman Media))

De rechtbank in Groningen heeft de datum vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling van de schietpartij aan de Waterlandlaan in Stadskanaal. Aan deze schietpartij, op 19 november 2016, hield een 22-jarige man een dwarslaesie over.

De vermoedelijke schutter, André L. (41) uit Spijkenisse, wordt verdacht van poging tot doodslag. Drie rechters zullen zich op 24 mei aanstaande gaan buigen over de zaak. Voordat het zover is, moet nog één getuige worden gehoord: de vader van het slachtoffer. Ook ontbreekt een letselrapport in het dossier. Mislukte drugsdeal L. ging op de avond van 19 november naar de woning aan de Waterlandlaan in Stadskanaal om drie kilo wiet met een straatwaarde van elfduizend euro te kopen. Bij overdracht van de drugs merkte hij dat het geen drie kilo kon zijn. Er ontstond een vechtpartij. Daarbij zou het vuurwapen per ongeluk zijn afgegaan. Het slachtoffer werd geraakt en zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel. De schutter verdween bloedend uit de woning, maar na anonieme tips kon de politie hem na ruim drie maanden alsnog oppakken. Reconstructie Volgens Meindert Doornbos, de raadsman van het slachtoffer, had L. het wapen bij zich en schoot hij op het moment dat het slachtoffer hem de drugs gaf. Het wapen is onderzocht. Er zou mee geschoten zijn op een afstand van 75 centimeter. De advocaat van L., Inge Nagelmaker, verzocht eerder de rechtbank een reconstructie te laten uitvoeren van wat precies is gebeurd. Dat verzoek werd afgewezen. De rechtbank in Groningen heeft voor de inhoudelijke behandeling in mei de hele dag uitgetrokken. Lees ook: - Slachtoffer schietpartij Stadskanaal blijvend verlamd

