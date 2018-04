Deel dit artikel:











Freek de Jonge opent zonnepark 't Zandt (Foto: Tristan Braakman / RTV Noord) (Foto: Tristan Braakman / RTV Noord)

Groningen is weer een zonnepark rijker. Achter de Gerard van Damstraat in 't Zandt worden in totaal 1.528 zonnepanelen opgesteld, die samen 353.000 kilowattuur moeten opwekken. Cabaratier Freek de Jonge verrichtte zaterdag de openingshandeling.

Geschreven door Tristan Braakman

Verslaggever

Het park, dat stroom levert aan zo´n tachtig huishoudens en/of bedrijven, is een initiatief van energiecoöperatie Zonnedorpen. Daarin zijn 65 bewoners verenigd. Gratis deelname Deelnemen aan de coöperatie kost bewoners niets, want Zonnedorpen gebruikt een deel van de energiebelastingkorting om de rente en aflossing van de panelen te betalen. 'Dat verlaagt de drempel om deel te nemen. Anders ben je toch al gauw twee á drieduizend euro kwijt', legt oprichter Willem Schaap uit. Uitzicht blijft behouden Ook opvallend: het park wordt slechts één meter hoog. Verder zal een haag van laurier en rododendrons het park aan het zicht onttrekken, stelt Schaap. 'Zo kunnen bewoners over de panelen heen kijken om van het landelijke uitzicht te blijven genieten. Zij hebben deze plek overigens zelf uitgezocht, dus dat heeft ook geen bezwaarschriften opgeleverd. Daar zijn we best trots op.' Lees ook: - Aanleg zonnepark in 't Zandt begonnen: de eerste paal staat