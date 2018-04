Deel dit artikel:











Warffumer huisarts gaat weekendspreekuur houden Huisarts Bob Meijer (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Huisarts Bob Meijer in Warffum houdt vanaf komende zaterdag elk weekend een inloopspreekuur. Hij doet dit vanwege de sluiting van de huisartsenpost in Winsum in de avond-, nacht- en weekenduren.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Tot 1 april konden patiënten die buiten de reguliere tijden om hulp nodig hadden, nog terecht bij het gezondheidscentrum in Winsum. Volgens Doktersdienst Groningen werd daar te weinig gebruik van gemaakt en daarom is de post gesloten. Elke zaterdagochtend Meijer denkt daar anders over en heeft samen met huisartsen uit Eenrum, Middelstum, 't Zandt en Usquert geregeld dat hij elke zaterdagochtend één uur lang een inloopspreekuur kan houden. Het is bedoeld als extra service voor de dertienduizend patiënten die de huisartsen samen hebben. Drie kwartier rijden 'In een regio met vijftigduizend inwoners is er op korte afstand geen huisartsenpost meer, waar mensen 's weekends naartoe kunnen. De nieuwe post bij het Martini Ziekenhuis is soms wel drie kwartier rijden', zegt Meijer. Daarom houdt hij, roulerend met andere collega's, een weekendspreekuur voor mensen die niet tot maandag kunnen wachten met een bezoek aan een huisarts. Gemeenten betalen mee De artsen zijn aangesloten bij zorggroep De Pool Eerstelijnszorg. Het project wordt gefinancierd door de samenwerkende huisartsen, de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen en de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Proef Het gaat in eerste instantie om een proef van een half jaar. Daarna wordt gekeken of het door kan gaan en of patiënten van andere huisartsenpraktijken ook naar het inloopspreekuur kunnen. Een apothekersassistente is ook aanwezig voor de verstrekking van medicatie. Doktersdienst Groningen laat weten het initiatief toe te juichen. Omdat het niet gaat om spoedeisende medische zorg, zitten de huisartsen niet in het vaarwater van de Doktersdienst. Lees ook: - Huisartsenpost Winsum verdwijnt