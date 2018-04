Geen Duitse les, wél uitwisselingen op Westerwoldse basisscholen

Basisschoolleerlingen in Westerwolde moeten meer in contact komen met hun Duitse leeftijdsgenoten. (Foto: Flickr / PercyGermany (creative commons))

Leerlingen van basisscholen in Westerwolde moeten meer in contact komen met hun Duitse leeftijdsgenoten. Zo moeten de leerlingen betere kennis van het Duits krijgen.

'Dat kan bijvoorbeeld met uitwisselingen of gezamenlijke sporttoernooien', zegt wethouder Wietze Potze (PvdA). Of die er ook echt komen is nog niet zeker. De directeuren van de scholen moeten er de meerwaarde van inzien.

Geen Duitse les

Potze kiest er bewust niet voor om Duitse les aan te bieden op de basisscholen. Dat heeft onder andere te maken met de werkdruk. 'Als je 'even Duits wil geven' op de basisschool, vraag je enorm veel van de leraren', vindt hij.

In Oldambt wel Duitse in groep 8

Op basisscholen in buurgemeente Oldambt wordt sinds dit schooljaar juist wél Duitse les gegeven. Ook daar werd de werkdruk eerst als probleem gezien, zegt raadslid Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden.

'Daarom hebben we als gemeente een speciale lerares aangesteld. Die geeft op zeven basisscholen iedere week een uurtje les aan de leerlingen van groep 8.'

'Uur Duits heeft weinig effect'

Wethouder Potze gaat binnenkort op bezoek in Oldambt om te kijken hoe het daar gaat, maar hij voelt weinig voor het systeem dat daar gebruikt wordt. 'Je moet je afvragen wat voor effect het heeft als je een uur per week Duits geeft op de basisschool. Als het erom gaat leerlingen beter Duits te leren, is daar meer voor nodig.'

Hij vindt dat de eerste prioriteit niet bij het basisonderwijs, maar op de middelbare school ligt. 'Als het gaat om het beter leren van de Duitse taal, waar ik groot voorstander van ben, moet je naar het voortgezet onderwijs kijken. Kijk maar hoeveel leerlingen er eindexamen doen zonder Duits op hun lijst.'

'Sneller Duits als keuzevak kiezen'

Potze hoopt dat dan ook te bereiken met de uitwisselingen die er mogelijk aankomen. 'Het zou mooi zijn als de leerlingen straks sneller Duits kiezen als keuzevak op de middelbare school.'

