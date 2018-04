Kinderlokkende webcammer krijgt waarschuwing

Een 51-jarige Stadjer is maandag door de rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij minderjarige meisjes chanteerde en dwong om voor de webcam te verschijnen en seksuele handelingen te verrichten.

Daarnaast moest de man nog een oude straf uitzitten. Deze zette de rechtbank om in een taakstraf van 240 uur.

Ongevraagd

De man benaderde van 12 november tot medio december 2015 via sociale chatsites jonge meisjes, waaronder twee Belgische 13-jarigen. Ongevraagd kregen de meisjes berichten van de man en werden ze geconfronteerd met zijn geslachtsdeel. Deze chatberichten waren in het begin mild van aard. Later gaf de man aan wat hij van plan was.

IP-adres

Hij daagde de meisjes voor de webcam en dreigde ze als ze niet deden wat hij wilde. Erger kon worden voorkomen toen een moeder van één van de meisjes achter de chat plaatsnam en de man in de val lokte. Al snel bleek dat de man op meer uit was. Via zijn IP-adres kon de lokker worden opgepakt.

Parafilie

De man is door deskundigen parafiel verklaard, ook wel bekend als het hebben van een seksuele voorkeur die door anderen als ongewoon wordt beschouwd. Daaronder worden onder meer fetisjisme, pedofilie en travestie geschaard. De man was tot zijn daad gekomen omdat hij geen prostituee kon betalen, opperde hij twee weken geleden op zitting.

Contactverbod

Tijdens een proeftijd van drie jaar moet de man zich aan een reeks voorwaarden houden, waaronder behandelingsverplichting en begeleid wonen. Ook moet hij computercontroles toestaan en politie de toegang tot zijn woning verschaffen. Hij mag zich in geen geval begeven op dergelijke chatssites en mag geen contact opnemen met de slachtoffers.

