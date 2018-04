Deel dit artikel:











Loos alarm: geen verdacht pakketje in Albert Heijn op de Vismarkt (update) (Foto: Joyce Kranenborg/ RTV Noord) (Foto: Joyce Kranenborg/ RTV Noord) (Foto: Jelmer Draaijer)

Supermarkt Albert Heijn op de Vismarkt in Groningen is maandagmiddag ontruimd. Dat gebeurde nadat er een melding is binnengekomen dat in het pand een verdacht pakketje zou liggen. Maar, zo meldt de politie, het is loos alarm.

'Onderzoek in de supermarkt heeft duidelijk gemaakt dat er niets is aangetroffen. De afzetting wordt opgeheven. De maatregelen ter plekke worden nu afgebouwd', tweet de politie. Onderzoek Inmiddels zijn de politielinten verwijderd en is het personeel van de winkel weer het pand ingegaan. Om uit te zoeken of dat kon, moest een team van zogeheten 'verkenners' van de politie maandagmiddag bepalen of er daadwerkelijk een verdacht pakketje in de winkel lag. 'Met hun kennis kunnen ze dat goed duiden en daarna de juiste maatregelen nemen. Tot daar duidelijkheid over is, nemen we de melding serieus. De praktijk leert dat het in 99 van de 100 gevallen niets is, maar we nemen het zekere voor het onzekere', zei politie/woordvoerder Paul Heidanus. In afwachting van het politieonderzoek moest het personeel van de winkel buiten wachten.