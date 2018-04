Geschrapte subsidie benadeelt 3.200 reanimatievrijwilligers

De Stichting Hartveilig stopt noodgedwongen met de zogeheten zesminutentraningen, omdat ze al een jaar geen subsidie meer krijgt van die gemeenten. Dat gaat ten koste van vrijwilligers in de stad Groningen en in Ten Boer.

Deze vrijwilligers kunnen hun reanimatievaardigheid nu niet meer trainen. Dat is geen goed nieuws, vindt stichtingsbestuurder Randal Pater.

Zelfvertrouwen

Volgens Pater worden mensen zekerder van zichzelf wanneer ze een reanimatiecursus volgen en zorgt dat ervoor dat dat vele levens worden gered. Hij is verbaasd over de beslissing. 'Groningen is de enige provincie die Hartveilig niet meer subsidieert. Dat betekent dat 3.200 vrijwilligers nu niet meer worden onderhouden', zegt hij.

Frappant

Pater vervolgt: 'Ze zeggen niet dat we de subsidie niet meer nodig hebben, maar ze hebben die subsidie anders verdeeld.' Hij vindt het frappant, aangezien Groningen inzet op gezond ouder worden. 'Bijzonder, want je kunt ook ouder worden door gered te worden. Bij een snelle reanimatie is de kans op overleven groter.'

Kosten

De subsidie was voornamelijk bedoelt voor de kosten die Hartveilig kwijt is aan materiaal- en locatiekosten. 'Bijvoorbeeld zaalhuur, maar ook de aanschaf van een reanimatiepop voor 2.500 euro per stuk brengen kosten met zich mee. Daarnaast maken vrijwilligers kilometers die vergoed moeten worden', aldus Pater.

Alternatief

Als je in de stad Groningen of in Ten Boer woont, dan is het geen optie om voortaan in andere delen van de provincie een reanimatiecursus te volgen, zegt Pater. 'Het zou raar zijn als bijvoorbeeld mensen uit Groningen deelnemen in Veendam. Dat kunnen we wel een keertje toelaten, maar niet continue.'

Lees ook:

- Zorgcentrum stelt 'ongebruikte' AED beschikbaar voor iedereen

- Ruim 5000 vrijwilligers is nog niet genoeg voor Groningen Hartveilig

- Vlagtwedde pompt geld in AED's

- Kans op overleven bij hartstilstand stijgt door slimme app'