Scheemders boos over nieuw dranghekkenbeleid: 'Belachelijk!'

De Stichting Vrienden van Scheemda heeft geen goed woord over voor het aangepaste 'dranghekkenbeleid' van de gemeente Oldambt. De gemeente brengt en haalt sinds jaar en dag de dranghekken en afvalbakken voor evenementen, maar is daar mee gestopt.

De gemeente heeft begin dit jaar de regels aangepast. Reden: het kost te veel geld.

Aangepast beleid



Eind vorig jaar hebben gemeentewerkers de koppen bij elkaar gestoken. Uit die gesprekken kwam de conclusie dat het brengen en halen van dranghekken en afvalbakken te duur is. Daarbij was het regelmatig zo dat dranghekken beschadigd of zelfs verdwenen waren. Volgens de gemeente liepen die kosten jaarlijks op tot zo'n vijfduizend euro.

Daarom heeft de gemeente het beleid aangepast. Het stelt nog steeds dranghekken en afvalbakken beschikbaar, maar die worden niet meer gebracht. Ook moet de organisatie een handtekening zetten, waarmee zij zelf verantwoordelijk wordt voor eventuele kosten.

Boos op de gemeente



Dat nieuwe beleid zorgt voor boze reacties in Scheemda. 'Belachelijk, ik heb hier verder geen woorden voor', zegt Bert Vos. Hij voert het woord vanuit de Stichting Vrienden van Scheemda. Vos organiseert elk jaar, samen met vier andere Scheemders, evenementen als Koningsdag in zijn dorp.

'Wat kost dat de gemeente nou?', vraagt Vos zich hardop af. Een specifiek antwoord op die vraag is moeilijk te geven, omdat dit aangepaste beleid onderdeel is van een grotere 'efficieny slag'. Oftewel: een bezuiniging.

Illegaal ritje



Maar die bezuiniging zorgt voor problemen. De stichting moet nu zelf regelen dat de dranghekken en afvalbakken in Scheemda komen te staan. Daarvoor is volgens Vos een trekker met een aanhanger nodig. 'Maar dat mag helemaal niet', zegt hij. 'Dit heeft niks met landbouw te maken, dus zomaar heen en weer rijden tussen Scheemda en Heiligerlee is niet toegestaan. Als er wel iets gebeurt, dan zijn wij de sjaak.'

Geen gevaar



Vos verzekert het dorp dat Koningsdag gewoon door gaat. Met onder andere muziek en een vrijmarkt. 'Uiteindelijk zorgen wij voor een mooie dag. Meerdere mensen hebben ons al aangeboden om te helpen, maar dit gaat om het principe. Gemeente, regel het nou gewoon. Waar hebben we het over?'