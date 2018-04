'Kinderen zijn nieuw in de digitale wereld, dus hoe gedraag je je dan?'

Aan de Noord Vandaag-tafel ging het over cybersaftey (Foto: RTV Noord)

Van digitale loverboys die je met nepprofielen proberen te lokken, tot klasgenoten die je online pesten. Kinderen komen op internet tal van gevaren tegen. Hoe bescherm je jezelf daar tegen? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Hoe ben je als kind veilig online?

Nepprofielen, cyberpesten, phishing... Groepen 7 en 8 van de Kleine Wereld in Groningen leren alles over de duistere kanten van het internet. 'Kinderen zijn nieuw in deze wereld, dus hoe gedraag je je dan?', legt directeur Anouk de Bree uit.



2) Zó verjaag je roeken... Naar de buren

Met een megafoon die het geluid van een krijsende havik nabootst, bestrijdt Harkstede de overlast van roeken. Dat werkt zó goed dat omliggende plaatsen nu met de roekenpoep opgezadeld zitten.



3) Winschoten viert de vrijheid

Winschoten krijgt een eigen bevrijdingsfestival. En daar hoort een echt bevrijdingslied bij, vond initiatiefneemster Betsie Beishuizen.



4) Friezen rijden een toontje lager

Een speciale 'streepjescode' op de weg waardoor je als automobilist het Friese volkslied hoort. Dat leek een geweldig idee. Je wordt er alleen hoorndol van...



5) Volop genieten in de lucht

Met de stijgende temperatuur gaat ook de luchtballon van Erik Pals weer de lucht in. Meer dan 2200 ballonvaarten staan er al achter zijn naam. 'Het is een uit de hand gelopen hobby. Geen enkele ballonvaart is hetzelfde.'



