Fanatiekeling ging al meer dan 2.200 keer de lucht in

Het mooie weer van de afgelopen dagen zorgt er niet alleen voor dat wielrenners, hardlopers en motorrijders er weer op uit trekken. Ook luchtballonvaarders halen de ballonnen weer uit de schuur.

De lente is de start van het seizoen. Voor Erik Pals (43) uit Ter Apel is het dit keer speciaal, want zijn bedrijf bestaat 25 jaar.

Passie

Op jonge leeftijd leert Pals het ballonvaren van zijn vader. Als hij op zijn negentiende een brevet haalt is hij de jongste ballonvaarder van Nederland. 'Toen ik heel jong was ging ik al mee in de luchtballon van mijn vader. Mijn passie begon te groeien toen ik tiener was en mijn vader zijn eerste eigen ballon kocht', vertelt Erik Pals.

Bekendheid

Zijn vader, Geert Pals, is fanatiek ballonvaarder. Eerst in dienst van anderen en later voor zichzelf begonnen. Erik wordt logischerwijs bij het bedrijf betrokken en samen zijn ze regelmatig te zien in de media. Zo laten ze mensen genieten van een skyhigh diner en zijn ze een aantal keren betrokken bij diverse ballon festijnen.

Ineens weg

2014 is een sombere tijd voor de familie. In februari overlijdt Geert Pals op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. 'We deden alles samen. Het weer checken, het opbouwen. Als hij dan ineens wegvalt is het raar, heel raar. Dat is een heel apart gevoel. Dan moet je ineens alles alleen doen. Dat was wel wennen', vertelt Erik Pals.

'Mijn vader leefde heel gezond en rookte niet. Maar dat zegt dus niks. Ineens kan iemand weg vallen. Ik heb mij toen wel voorgenomen. Dat ik nog meer van het leven moet genieten', vertelt Erik Pals.

Mooi weer

Pals is blij dat het seizoen weer van start is gegaa en hoopt op mooi weer. 'Dat is het enige nadeel van ballonvaren. Dat je afhankelijk bent van het weer. 'Tijdens een goed seizoen maak je meer dan honderd vaarten per jaar. Maar soms doe je er ook maar zeventig', zegt hij. In de winter vaart Pals niet. Dan doet hij het nodige onderhoud aan de ballonnen.



De mooiste vaart

Pals is trots op het feit dat zijn bedrijf nu 25 jaar is. Pals heeft er 2200 vaart opzitten. 'De mooiste? Oei. Dat zijn misschien wel de winterballontochten in de alpen. Dan ga je met veertig ballonnen uit het dal weg en dan heb je een prachtig uitzicht'.

Opvolging

Pals hoopt zijn bedrijf te kunnen overdragen aan zijn kinderen. Zijn zeventien jarige zoon is ook zijn brevet aan het halen. En zijn dochter van vijftien helpt ook al mee in de zaak maar of zij . 'Ja het lijkt mij wel leuk. Het is wel een bijzonder beroep. Maar ik weet nog niet wat ik wil worden', vertelt Manon Pals.

Erik Pals denkt zelf nog lang niet na over stoppen met vliegen. 'Ik ga nog een eeuwigheid door.'