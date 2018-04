PvdA en SP Oldambt gaan voor Partij voor het Noorden en VVD

De PvdA, SP, Partij voor het Noorden en de VVD gaan om tafel om mogelijk een college te vormen in de gemeente Oldambt. Informateurs Rika Pot (PvdA) en Peter Verschuren (SP) zijn met dat advies gekomen.

De PvdA is de grootste partij in het Oldambt, maar trekt in de zoektocht naar een meerderheidscoalitie volledig op met de SP.

Goed advies



Laura Broekhuizen, lijsttrekker voor de PvdA, kan zich vinden in het advies dat nu voorligt. 'Met de Partij voor het Noorden hebben wij de afgelopen jaren al constructief samengewerkt en de VVD heeft een zetel gewonnen. Wij willen een coalitie met een breed draagvlak, dus ik kan mij wel vinden in het feit dat de VVD daarbij gezocht wordt.'

Martin Viel van de SP sluit zich daarbij aan. 'De Partij voor het Noorden is een hele trouwe coalitiepartner geweest, dus die hebben dit verdiend en met de VVD gaan wij in gesprek. Ons doel blijft hetzelfde: wij willen een zo breed mogelijk gedragen coalitie.'

VVD blij

De VVD is een vreemde eend in de bijt. De PvdA, SP en Partij voor het Noorden staan vooral bekend als linkse partijen. Dat kan van de VVD niet gezegd worden. 'Toch zorgt juist dat voor een goede balans', zegt lijsttrekker en beoogd wethouder Erich Wünker.

Hij is blij met het advies dat nu voorligt. 'Ik ben een gelukkig mens. Wij hadden twee zetels en ambities. Als je naar de uitslag kijkt, dan zie je dat wij de enige zittende partij zijn die deze verkiezingen heeft gewonnen. Dus wij hadden al wel een plusje achter onze naam staan.'

Blij met vertrouwen



De Partij voor het Noorden is blij met het vertrouwen dat opnieuw gegeven wordt. Jurrie Nieboer: 'Wij hebben de afgelopen vier jaar prima samengewerkt, dus dan reken je hier wel een beetje op. Wij zijn blij dat we in de volgende ronde zitten.'

Dag van de arbeid



De partijen gaan binnenkort om tafel om verder te praten over een mogelijk college. Uiterlijk 1 mei hoopt Laura Broekhuizen met witte rook te komen. 'Dat is de dag van de arbeid, dus dat zou een mooie datum zijn.'

Lees ook:

- PvdA en SP Oldambt gaan samen coalitie samenstellen

- 'Bekende Beertster' en 'eerste vrouw op de VVD-lijst' toch in de raad Oldambt

- PvdA in Oldambt wil eerst een kop thee drinken en dan pas formeren

- Verkiezingen Oldambt: PvdA de grootste partij, Gemeentebelangen de grote winnaar