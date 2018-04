Koning en koningin worden toegezongen in de Oosterpoort

Koning Willem Alexander en koningin Máxima zijn vanavond aangekomen in Cultuurcentrum De Oostpoort in de Stad. De Oranjes wonen daar de opnames bij van het Koningsdagconcert.

In De Oosterpoort luistert het koninklijk echtpaar onder meer naar het Noord Nederlands Orkest )NNO' en streektaalzanger Erwin de Vries. Het concert wordt op Koningsdag uitgezonden op NPO 2.

Prominenten

Behalve de koning en de koningin waren ook Prinses Beatrix en Prins Constantijn present in het Groninger cultuurcentrum. Het concert is alleen toegankelijk voor genodigden. Onder hen veel Groninger politici en bestuurders.

Onder meer FC Groningen-directeur Hans Nijland, de burgemeester van Groningen en Annemarie Heite waren bij het concert aanwezig. De pers, op een fotograaf van het ANP na, was niet voor het concert uitgenodigd.

Demonstranten

Willem Alexander en Máxima werden buiten De Oosterpoort toegezongen door demonstranten tegen de aardgasbevingen. Binnen genoten de gasten van muziek uitgevoerd door het NNO. Dat speelde werk van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein, Michael Jackson en Dick Dale.

Een speciale plek was er voor de Groninger zanger Erwin de Vries. Hij zong onder begeleiding van het NNO werk van Ede Staal.

Traditiegetrouw

Het Koningsdagconcert vindt traditiegetrouw plaats in de maand voorafgaand aan Koningsdag. Het initiatief voor het concert werd in 1985 genomen door Koningin Beatrix en Prins Claus. Tot en met 2013 vond het concert plaats op Paleis Noordeinde. Vanaf 2014 wordt het gehouden in de plaats waar de Koninklijke familie Koningsdag viert.

Het Koningsdagconcert wordt op tv uitgezonden op vrijdag 27 april, 21.05 uur op NPO 2.



