Docu over Hoogeveense moordboers vanavond op tv

De broers Marcos en Admilson R. praten tegen elkaar, maar hun gesprek wordt ruw onderbroken door de politie die schreeuwend hun woning in Hoogeveen binnenvalt.

De documentaire De zaak gebroeders R. van Maria Mok en Meral Uslu, die vanavond op tv komt, geeft een ongekend kijkje achter de schermen van het strafproces tegen de broers, meldt RTV Drenthe.

Politieverhoren, het werk van de recherche, het Openbaar Ministerie en de advocaten: iedereen gaf de documentairemaaksters toestemming om de zaak van dichtbij te volgen.

Moordbroers?

Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen staan terecht omdat zij in november 2012 de Winschoter koopman Berend Smit met meerdere schoten om het leven brachten. Ook het echtpaar Veenendaal uit Exloo viel ten prooi aan de broers.



De broers Admilson en Marcos R. zijn in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank wilde dat eerst niet opleggen vanwege het definitieve karakter van de straf. Door een wijziging in de uitvoering van de straf was er geen bezwaar meer.

De rechtbank in Assen veroordeelde Marcos R. eerder tot dertig jaar cel. Admilson kreeg daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond die straffen te laag en ging in hoger beroep.

Arrestatie

Het is maandag 3 maart 2014 als Marcos en Admilson R. worden gearresteerd in hun woning in de Stoekeflat in Hoogeveen. De politie heeft afluisterapparatuur geplaatst en zo is te horen hoe de mannen plannen maken voor nog meer dodelijke overvallen.

De twee uit Brazilië geadopteerde broers pleegden de moorden in koelen bloede om snel rijk te worden. Hun slachtoffers werden willekeurig gekozen.

Strafproces

In de film zijn de broers te zien tijdens het strafproces. Uslu en collega Maria Mok, die eerder de Gouden Tegel wonnen voor de documentaire Longstay, laten in de film zien welke afwegingen het Openbaar Ministerie en de verdediging maken.

Het Openbaar Ministerie ging in eerste instantie akkoord met de opnames, maar na klachten van nabestaanden zegde het OM de samenwerking op. De rechter moest er uiteindelijk aan te pas komen. De rechtbank vond de bezwaren van de nabestaanden niet zwaar genoeg om de film te verbieden.

De zaak gebroeders R. wordt vanavond om 20.55 uur uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2.

