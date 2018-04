Deel dit artikel:











Delfzijl klaagt over 'strafmaatregel' van provincie Het provinciebestuur legde de maatregel op wegens het tekort aan woningen voor erkende asielzoekers. (Foto: FPS / Jos Schuurman)

Delfzijl is boos op de provincie Groningen. De reden is een 'indeplaatsstellingsbesluit', zeg maar een bestuurlijke tik op de vingers. Maandag troffen beide partijen elkaar voor de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land.

Het provinciebestuur legde de omstreden maatregel op wegens het tekort aan woningen voor erkende asielzoekers. Kwaad daglicht Volgens de provincie heeft Delfzijl in de eerste helft van 2016 te weinig huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning beschikbaar gesteld. Dat zouden er minimaal dertig moeten zijn. De gemeente spreekt dit tegen en vindt dat zij ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zinloos In 2017 heeft de gemeente sowieso wél voldoende huizen voor vluchtelingen geregeld. Dat wordt ook voor dit jaar verwacht. Delfzijl noemt daarom de maatregel, die de provincie heeft opgelegd, zinloos en vraagt De Raad van State er een streep door te halen. Door de beugel? Naast Delfzijl kregen nog tien tot twaalf Groningse gemeenten een 'indeplaatsstelling' voor de kiezen. Daarmee voerde de provincie de druk op gemeentebesturen op om woningen beschikbaar te stellen. Of die methode door de beugel kan, maakt de Raad van State over enkele weken bekend. Lees ook: - Delfzijl wil heft in eigen hand houden bij opvang statushouders

