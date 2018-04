OM eist één jaar cel voor kinderpornoverzamelaar

Een 40-jarige man uit Groningen wordt verdacht van het verzamelen en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem een celstraf van één jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Na een tip van een Amerikaans meldpunt liep de man eind 2016 tegen de lamp. Hij woonde toen nog in Meeden, samen met een huisgenoot.

Honderden afbeeldingen

De politie vond op een computer honderden afbeeldingen met kinderporno en dierenporno. De man ontkent en zegt dat de computer van zijn huisgenoot was. Ze gebruikte elkaars computer weleens, zei hij. Maar dat is niet meer na te gaan, omdat die huisgenoot inmiddels is overleden.

De verdachte is in het verleden vaker veroordeeld voor het bezit van kinderporno. In deze zaak doet de rechter over twee weken uitspraak.