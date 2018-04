Groningse tiener scoort voor het eerst in betaald voetbal

Henk bos stond tegen Telstar voor het eerst in het seizoen in de basis. (Foto: JK Beeld)

Het bracht FC Emmen niet de overwinning, maar blij was hij er wel mee. De 17-jarige aanvaller Thijs Dallinga uit Hellum maakte maandagavond tegen Telstar zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

Helaas voor FC Emmen was het (nog) niet genoeg voor plaatsing voor de halve finale van de play-offs. Telstar bleek met 3-2 te sterk te zijn in Emmen.

Invaller

Trainer Dick Lukkien uit Veendam bracht Dallinga in de 58e minuut in voor Tim Siekman bij een 1-3 stand. Een dik kwartier later bracht de goal van de Groninger de spanning terug, maar het kwam niet tot een slotoffensief.

Henk Bos

De eveneens Groningse Henk Bos begon voor het eerst dit seizoen in de basis. Hij kampte tijdenlang met blessures. Cas Peters scoorde het andere Drentse doelpunt uit een strafschop. Youri Loen pakte in de slotfase rood.

FC Emmen speelt vrijdagavond uit tegen Jong Ajax, dat derde staat in de Jupiler League.

