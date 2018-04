Deel dit artikel:











Woningcorporaties staken vandaag voor een betere cao Woningcorporatiemedewerkers in Groningen staken dinsdag voor een betere cao. (Foto: Bewerking RTV Noord)

Woningcorporatiemedewerkers in Groningen, maar ook Friesland en Drenthe, de kop van Overijssel en Twente, staken dinsdag voor een betere cao. Zij eisen een loonsverhoging van 2 procent over 2017 en in totaal 3.5 procent over 2018.

Het is een vervolg op de landelijke stakingsdag van 27 maart in Utrecht. Sindsdien heeft werkgeverskoepel Aedes niets van zich laten horen. Waardering Margreet Plasman van FNV zegt dat de houding van Aedes tot woede leidt onder werknemers en dat zij waardering voor hun werk missen. 'Het steekt mensen dat er nog steeds geen cao is en dat Aedes zich totaal niks van de acties lijkt aan te trekken. De werkgevers willen een nieuwe loongebouw voor werknemers die nieuw in de sector komen, maar dat loongebouw speelt mensen tegen elkaar uit.' Klare taal Plasman vervolgt: 'Nieuw personeel in managementfuncties zou er dan honderden euro's op vooruit gaan, terwijl nieuwe mensen in de lagere functies er juist honderden euro's op achteruit gaan. De mensen in Noord spreken hierover klare taal. Zij willen gelijk loon voor gelijk werk! De actiebereidheid is enorm hoog. Corporatiemedewerkers zijn heel loyaal en staken niet graag, maar de voorstellen van Aedes leiden tot veel woede.' Programma De staking begint om 10.00 uur op het Damsterplein in Groningen. Een half uur later staat er een mars van het Damsterplein naar het kantoor van woningcorporatie De Huismeesters op het programma. Deze voert langs de kantoren van woningcorporaties Nijestee en Lefier. Lees ook: - 'Er zijn mensen boventallig, die hebben wel wat anders aan hun hoofd'

- Werknemers woningcorporaties worden warm gemaakt voor stakingsdag

- Medewerkers woningcorporaties gaan actievoeren voor nieuwe cao