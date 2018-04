Pieterzijl krijgt Friese steun in de strijd tegen fracken

Pieterzijl krijgt Friese steun in strijd tegen fracken. (Foto: RTV Noord / Jan Been)

Gemeentebelangen Noordoost-Fryslân roept minister Eric Wiebes op om de toestemming voor fracken bij Pieterzijl in te trekken.

Volgens Omrop Fryslân wil de lokale partij ook dat de NAM stopt met de voorbereidingen om te gaan boren.

Protest

Gemeentebelangen plaatste een protestvlag bij de boorlocatie in Warfstermolen, op een steenworp afstand van Pieterzijl. Fracken zou volgens de Friese partij niet veilig zijn in 'een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen'.

'Al decennia gebruikt'

Fracken is een manier van gaswinning die gebruikt wordt om kleine velden leeg te halen. Dit gebeurt met behulp van chemicaliën. Bewoners van Pieterzijl zijn tegen deze vorm van gaswinning. Volgens de NAM is het een 'oude techniek die al decennia wordt toegepast'.

