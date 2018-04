Gasunie stelt verzakte gasleiding buiten verbruik

Gasunie heeft maandagmiddag bij een verdeelstation tussen Haren en Waterhuizen een gasleiding buiten gebruik gesteld. Het gaat om een stuk leiding van enkele honderden meters, dat verzakt bleek te zijn.

Gasunie wil de leiding voor de zekerheid controleren op beschadigingen.

Gas laten ontsnappen

Om die controle te kunnen doen werd de druk van de leiding af gehaald door het gas te laten ontsnappen. Dat was in de omgeving te horen, maar kon geen kwaad, zegt een woordvoerder.

Gasunie besloot de leiding te inspecteren op advies van Waterbedrijf Groningen. Dat had ontdekt dat een waterleiding was verzakt. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de verzakkingen is.